Участники фестиваля "Город в словах" - о связи литературы и паблик-арта

Стены столичных домов украсили граффити проекта "Город в словах"

В рамках акции "Библионочь" в столице пройдет фестиваль литературы и паблик-арта "Город в словах". Уже 24 апреля на стенах нескольких домов появятся иллюстрации к текстам современных российских писателей. Художники выбрали произведения Захара Прилепина, Нарине Абгарян, Евгения Водолазкина, Марины Степновой и других.

Мы пообщались с организаторами и участниками фестиваля. Они рассказали нам о связи литературы и паблик-арта, современных писателях и темах, которые интересны горожанам.

Андрей Лисицкий

Заведующий первой библиотекой городских историй, руководитель проекта "Город в словах"



"Во-первых, мы хотим, чтобы люди задумались над важной проблемой, отрефлексировали ее. Во-вторых, важно обратить внимание на современных российских авторов. С одной стороны, мы хотим обратить внимание людей на литературу, а с другой стороны – на важную городскую проблематику, которую мы выявили в ходе социологического исследования. Мы попытались сделать цитаты на те темы, которые волнуют горожан: соседство, взаимоотношение поколений, взаимоотношения с историей, даже отношения к животным.

Это не просто красивые рисунки, а литературные цитаты, снабженные иллюстрациями. Сначала мы выбирали текст, причем из произведений современных прозаиков, лауреатов литературных премий, которые не особо известны горожанам. Рядом мы добавим QR-код, чтобы люди могли скачать целое произведение. Для бесплатного скачивания надо будет зайти в библиотеку и спросить логин/пароль.

Вообще, паблик-арт – это средство, чтобы донести наше послание. Мы отталкиваемся от литературного материала, а он – от городской проблематики. А люди начинают реагировать, и мнения, как всегда, разделяются. Кто-то говорит, как это все чудесно, а кто говорит "Зачем это надо?", "Почему работа в черных тонах?". Самое главное, что это начинает происходить, и библиотека делает это впервые, тем более что с паблик-артом они лежат в разных плоскостях.

Всего у нас два приглашенных художника: Стипан Тадич и Мирон Милич. Библиотека выбрана не случайно – здесь 24 апреля пройдет творческая встреча с писателем Юрием Буйдой. Что касается остальных шести работ, одна из них будет реализована на Западе, остальные – в Москве. В дальнейшем мы думаем о создании еще 10 работ по всей России – от Сибири до Калининграда."

Стипан Тадич

Художник: масляная живопись, современное искусство, комиксы



"Творчество – это инстинкт истины в человеке", Алексей Иванов

"Моя работа – это видение творчества, креативности, которая не бывает скучной. Это не гитарист, выступающий на сцене. Она происходит внутри головы человека и вырывается наружу.

Я хотел показать, как выглядит самая интересная часть – выход в космос, когда человек забывает о своем теле, о том, где он, и просто создает что-то. Это как быть потерянным. Творчество – это правда, как сказал Алексей Иванов, а даже просто находиться близко к истине очень сложно. Это может происходить только там, где ты теряешь себя, где растворяются все иллюзии обычной жизни.

Что касается работы, для меня было сложно рисовать на стене первые два дня, ну и, конечно, последний день будет сложным."

Мирон Милич

Художник, занимается стрит-артом около восьми лет. Рисует на стенах с 2009 года (Германия, Босния, Сербия, Хорватия).



"Никогда не путай нашу историю с нашей памятью – это разные явления", Юрий Буйда

"Моя работа – это просто акриловая краска и кисть, стиль – скетчбук, свободное рисование. Я попробовал передать посыл фразы, облачив ее в понятную форму. И история, и наша память связаны со временем, но это диаметрально противоположные или - как здесь - лежащие в разных его частях составляющие.

Мне кажется важным, чтобы люди могли отстраненно взглянуть на происходящие в их жизни вещи. Остановились, посмотрели и подумали сами, не попадая под влияние могущественных мира сего.

Сам я никогда не буду делать что-то для политических партий, банков или мобильных операторов. Но у меня всегда есть, что им сказать (смеется). На самом деле, я не избегаю политику, я принимаю ее и стараюсь отфильтровывать."

Полный список работ и их адреса можно посмотреть здесь.