От Москвы до Берлина пустят скоростной поезд

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Из столицы до Берлина пустят новый скоростной поезд Talgo, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора "Федеральной пассажирской компании" Михаила Акулова.

Состав пустят 1 июня 2016 года. "Поезд будет курсировать по маршруту Москва-Минск-Варшава-Берлин. Он будет иметь механизм автоматического изменения колесной пары. Для нас это важно, потому что на пограничных станциях поезд стоит два часа, чтобы поменять колесные тележки", – сказал он.

С новым механизмом состав будет преодолевать границу с Белоруссией и Польшей за 28 минут. Планируется, что расстояние до Берлина от Москвы новый поезд будет преодолевать за 19 часов, стоимость билетов пока не сообщается.

Сейчас поезд до Берлина идет чуть больше суток, купе стоит 10 тысяч рублей, СВ – почти 15 тысяч, а "люкс" – 37 тысяч рублей. Маршрут поезда проходит через Брест, Варшаву, Франкфурт-на-Майне, Берлин и далее до Парижа.