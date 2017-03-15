Бен Аффлек признался в алкогольной зависимости

Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo

Голливудский актер, режиссер и продюсер Бен Аффлек признался, что завершил курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я прошел курс лечения от алкогольной зависимости, с чем я боролся в прошлом и чему буду продолжать противостоять. Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом, каким я могу быть. Я хочу, чтобы мои дети знали, что могут обратиться ко мне за помощью, когда им это нужно. Я хочу стать источником силы для любого, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг", – написал он.

Также Аффлек поблагодарил свою семью, друзей и свою супругу актрису Дженнифер Гарнер, которые поддерживали его, и добавил, что это лишь первый шаг на большом пути восстановления.

Бен Аффлек является обладателем двух премий "Оскар" – за "Лучший сценарий" к картине "Умница Уилл Хантинг" (1997), который написал вместе со свои другом Мэттом Дэймоном, и за "Лучший фильм" – за фильм "Операция "Арго" (2012), спродюсированный совместно с Джорджем Клуни.