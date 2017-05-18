Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 18:32

Политика

Time поместил на обложку Белый дом, сливающийся с храмом Василия Блаженного

Фото: m24.ru

Изображение Белого дома, сливающегося с храмом Василия Блаженного, поместили на новую обложку американского еженедельного журнала Time. Номер должен выйти 29 мая 2017 года.

Изображение опубликовал в своем микроблоге в Twitter редактор NBC News Брадд Джеффи. Он написал, что на обложке изображены Белый дом и Кремль.

На сайте журнала изображение иллюстрирует материал о войне российских соцсетей с США.

