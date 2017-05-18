Time поместил на обложку Белый дом, сливающийся с храмом Василия Блаженного

Фото: m24.ru
Изображение Белого дома, сливающегося с храмом Василия Блаженного, поместили на новую обложку американского еженедельного журнала Time. Номер должен выйти 29 мая 2017 года.
Изображение опубликовал в своем микроблоге в Twitter редактор NBC News Брадд Джеффи. Он написал, что на обложке изображены Белый дом и Кремль.
New cover of @TIME magazine: the White House/Kremlin pic.twitter.com/OTR17V54mW— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 18 мая 2017 г.
На сайте журнала изображение иллюстрирует материал о войне российских соцсетей с США.