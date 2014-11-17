На торце дома в Беляеве появится стихограмма Дмитрия Пригова

Фото: uzao.mos.ru

До 18 ноября на торце дома в Беляеве появится граффити со стихограммой одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова, рассказали M24.ru в пресс-службе префектуры ЮЗАО. За появление произведения на фасаде здания с помощью сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" высказались 78 процентов жителей спального района.

Стихограмму Пригова, которую использовали для создания граффити, выбрали специалисты в области современного искусства - эксперты Института проблем современного искусства, ГЦСИ, Фонда Пригова, РГГУ. Большинство профессионалов остановило выбор на стихограмме "АЯ".

Граффити можно будет увидеть на жилом доме рядом с галереей "Беляево" по адресу улица Профсоюзная, 102/47.

Стихограммы - разновидность визуальной (графической) поэзии. Это сочетание поэзии и графики, то есть текста и изображения. Впервые попробовали соединить поэзию и изобразительное искусство еще александрийские поэты Симий, Досид и Феокрит. Визуальная поэзия – это прежде всего эксперимент с формой, когда смысл стихотворения заключается в равной степени как в словах так и в их расположении. В России графической поэзией занимались, в частности, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Велимир Хлебников, Андрей Вознесенский.

Напомним, что в конце октября на доме в Большом Ватином переулке появился граффити-портрет советского режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна. До 1 декабря улицы Москвы украсят и другие граффити, изображающие выдающихся деятелей искусства XX века. В частности, на домах нарисуют портреты Анны Ахматовой, Константина Станиславского, Игоря Стравинского.

Ранее M24.ru уже сообщало, что на торцах московских домов появятся портреты известных деятелей литературы, театра, кино и архитектуры.