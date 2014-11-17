На торце дома в Беляеве появится стихограмма Дмитрия Пригова

Фото: uzao.mos.ru
До 18 ноября на торце дома в Беляеве появится граффити со стихограммой одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова, рассказали M24.ru в пресс-службе префектуры ЮЗАО. За появление произведения на фасаде здания с помощью сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" высказались 78 процентов жителей спального района.
Стихограмму Пригова, которую использовали для создания граффити, выбрали специалисты в области современного искусства - эксперты Института проблем современного искусства, ГЦСИ, Фонда Пригова, РГГУ. Большинство профессионалов остановило выбор на стихограмме "АЯ".
Граффити можно будет увидеть на жилом доме рядом с галереей "Беляево" по адресу улица Профсоюзная, 102/47.
Напомним, что в конце октября на доме в Большом Ватином переулке появился граффити-портрет советского режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна. До 1 декабря улицы Москвы украсят и другие граффити, изображающие выдающихся деятелей искусства XX века. В частности, на домах нарисуют портреты Анны Ахматовой, Константина Станиславского, Игоря Стравинского.
Ранее M24.ru уже сообщало, что на торцах московских домов появятся портреты известных деятелей литературы, театра, кино и архитектуры.
Дмитрий ПриговДмитрий Пригов - русский поэт, художник, скульптор. Родился в Москве 5 ноября 1940 года, умер 16 июля 2007-го. Скульптор по образованию, несколько лет работал при архитектурном управлении Москвы. С 1975 года – член Союза художников, с 1989-го – член московского клуба авангардистов. Микрорайон Беляево – родное место Пригова. Здесь он жил и работал.
Пригов писал стихи и снимался в кино. Его произведения долгое время не печатали в СССР, Дмитрий Александрович издавался в русскоязычных изданиях за границей. В 1986 году был принудительно направлен на лечение в психиатрическую клинику после резонансного публичного выступления. Выйти оттуда Пригову помогли товарищи по творческому цеху.
Сейчас его работы хранятся в ряде отечественных и зарубежных музеев. Известность Пригову принес цикл стихотворений "Апофеоз милицанера". Тогда автору присвоили звание звезды московского неофициального искусства.
