Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Безбилетник застрял в заборе на Белорусском вокзале при попытке проникнуть на платформу, минуя турникеты. Мужчину вызволили сотрудники МЧС, сообщает Агентство "Москва".

"Заяц" пытался перелезть через ограждение, но получил травму ягодицы. В итоге он так и остался сидеть на заборе, ожидая помощи.

Инцидент произошел в 18.30. Прибывшие на место происшествия спасатели сняли мужчину с ограждения, после чего он был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что штраф за безбилетный проезд в пригородных электричках увеличили в июне. Наказание рассчитывают по специальной формуле. Для электричек это 50-кратная стоимость перевозки взрослого пассажира на 10 километров. Для поездов дальнего следования - 5-кратная величина на 100 километров.