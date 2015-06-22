Звезды шоу-бизнеса помогут судебным приставам в работе

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

24 июня в здании Белорусского вокзала пройдет акция "Звезды против долгов!". Власти подготовили ее совместно с представителями шоубизнеса, которые в этот день сами сыграют роли судебных приставов, сообщает пресс-служба ФССП.

Одним из организаторов акции выступил Иосиф Кобзон, а участвовать в ней будут российский саксофонист Игорь Бутман, исполнитель Ренат Ибрагимов и другие.

На вокзале все желающие смогут обратиться к работникам службы судебных приставов и узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также об ограничении на выезд за пределы страны. Там же можно будет получить и звездный автограф.

Ранее сообщалось, что чаще всего горожане забывают оплатить долги по алиментам. Из-за этого им нельзя выехать за пределы России.

Кроме того, у многих "невыездных" москвичей есть проблемы с задолженностями по оплате ЖКХ. Не менее "популярны" неоплаченные кредитные обязательства и штрафы за вождение в нетрезвом состоянии.

Посмотреть, есть ли у вас задолженности, можно на сайте судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств". Также можно скачать и официальное приложение от Федеральной службы судебных приставов. Благодаря приложению также можно оплатить и задолженность в режиме онлайн.