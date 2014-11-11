Первый двухэтажный "Аэроэкспрес" прибыл на Белорусский вокзал

Фото: Пресс-служба Stadler

Первый двухэтажный поезд - аэроэкспресс прибыл на Белорусский вокзал из Минска, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

Остальные поезда будут приходить в Москву с периодичностью в 2-3 недели. Всего компания закупила 25 двухэтажных составов, 16 из них четырехвагонные, а девять состоят из 6 вагонов. В часы пик аэроэкспрессы будут компоноваться по принципу 4+4 или 4+6.

Срок службы поездов - 40 лет, а стоимость контракта на поставку составляет 685 миллионов евро.

"На швейцарском заводе компании Stadler собирают первые четыре поезда. Пусконаладочные проходят в Белоруссии, затем поезда отправляются в Россию. 21 состав будет произведен уже в Белоруссии", - пояснили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

Напомним, что двухэтажные поезда начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово в июне 2015 года. Помимо этого, по планам компании, к концу 2016 года подобные двухэтажные поезда будут ходить уже до всех столичных аэропортов.

"Сейчас в пиковые часы заполняемость некоторых составов достигает 100%. Новые поезда будут состоять из 4-6 вагонов, но при необходимости длина состава сможет достигать и 10 вагонов", - добавили в пресс-службе.

Аэроэкспрессы, которые пока еще курсируют между городом и аэропортами, компания арендует у ОАО "РЖД". После переходы на двухэтажные составы, их вернут холдингу или отправят в регионы, в Казань или Владивосток.

Напомним, в феврале 2014 года конкурс на поставку 172 двухэтажных вагонов выиграл швейцарский производитель железнодорожного транспорта Stadler Rail Group.

Специалисты проследят, чтобы они были полностью подготовлены к российским условиям.

"Мы впервые строим поезда не для европейской узкой колеи, а для широкой. Поэтому наши инженеры должны были придерживаться российского ГОСТа. Ширина и высота вагонов также не совпадают с нашими. В остальном, никаких отличий. К примеру, температурный максимум, в который могут ездить эти поезда: минус 40 градусов. По этой же технологии мы делаем поезда для Норвегии", - рассказал гендиректор компании "Штадлер Альтенрейн" Маркус Зауэрбрух.