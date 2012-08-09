На Белорусском направлении изменен график движения поездов

ИТАР-ТАСС

На Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменен график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

"С 8 августа 2012 года изменено расписание движения электропоездов Московской железной дороги на участках Москва - Усово и Кунцево - Усово. Выведены из расписания электрички, отправляющиеся из Москвы в 9:00,14:17, 15:37 и со ст. Кунцево в 11:04 и в 23:43", - говорится в сообщении.

Изменение расписания связано с реконструкцией Усовской ветки, по которой планируется запустить ускоренные поезда по маршруту Москва-Усово. На участке планируется запустить 25 ускоренных комфортабельных электропоездов в сутки с получасовым интервалом движения в час пик. Время пути составит 30 минут.

Работы будут проводиться с 8 августа 2012 года по 20 декабря 2012 года.