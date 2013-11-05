Игроканикулы: возвращение боевой "летучей мыши" и отдых на Карибах

2 ноября начались школьные каникулы, которые каждый проведет по-своему: кто-то захочет сходить в кино, кто-то в театр, кто-то займется спортом, ну а кто-то вовсе не захочет никуда выходить и будет сидеть дома. Не стоит торопиться с выводами – эти люди необязательно замкнутые и потеряны для общества – скорее всего они уже знают все пять веских поводов не выглядывать в окно всю ближайшую неделю.

M24.ru подготовил подборку лучших видеоигр, вышедших за последние дни, а также готовящихся к релизу. Особо урожайной эта неделя стала на экшены – тут тебе и война с китайцами в Battlefield 4, и борьба за выживание в пост-апокалиптичном мире – Call of Duty: Ghosts, и прогулка по Карибским островам с воровством кораблей в Assasins Creed 4: Black Flag, и последняя часть трилогии о драчливой "Летучей мыши" Batman: Arkham Origins. Также есть новинка и для любителей стратегий и вездесущих Angry Birds – аркадный разрушитель замка CastleStorm.

Call of Duty: Ghosts

На этот раз сотрудники студии Infinity Ward решили изменить правила игры, сделав совершенно новый геймплей. Также разработчики добавили новую систему выбора персонажа с "приколюхами" – специальными особенностями персонажа, которые нужно будет выбирать самому.

Фото: callofduty.com

События перенесут игрока в постапокалиптический 2023 год, где надо будет бороться с плохими парнями за отряд "Призраков".

Игра выйдет 5 ноября на PC, Xbox 360, PS3 и Wii U.

Battlefield 4

Студия EA DICE не стала отходить от канонов и взяла за основу сюжета стандартный конфликт между Россией, США и Китаем. При этом разработчики заявили, что это самая крупная игра из серии Battlefield, над которой они работали.

Фото: battlefield.com

Вы будете воевать за отряд "Тумстоун", и, в отличие от Bad Company, у вас будет больше пространства для фантазии – можно будет самому выбрать, обойти соперника сбоку или пробраться на крышу. Самое приятное здесь, конечно же – наблюдать разлетающиеся в на щепки предметы мебели, сыплющуюся штукатурку и разбрасываемые в разные стороны куски стен.

Игра доступна на PC, Xbox 360 и PS3.

Batman: Arkham Origins

Над последней частью трилогии про "летучую мышь", вершащую правосудие преимущественно руками и ногами, на этот раз работала менее опытная студия WB Games Montréal. Так что бои и особенности геймплея остались прежними, но стали более шаблонными. Бэтмен также влегкую одолевает кучки бандитов, сканирует все рентгеном и, конечно же, карячится в вентиляционных шахтах.

Фото: batmanarkhamorigins.com

Происходящее отсылает нас на пять лет назад, когда Джокер еще не поднял на уши всю психбольницу, а сам молодой Бэтмен наводит страх на плохишей одним своим именем. В канун рождества мистер Черная Маска объявляет награду за Бэтмена, и сама "мышь" попадает в ситуацию, когда полиция не верит ей. Среди крупных боссов в игре появляются Пингвин и Дестроук. Всем любителям фантастических детективов посвящается.

Игра доступна на PC, Xbox 360, PS3 и Wii U.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Четвертая часть "Креда убийцы" от титанов Ubisoft переместит нас на Карибы, что не может не радовать промозглой осенью. Ассассин и пират Эдвард Кенуэй будет выполнять контракты на убийства – действенный способ заработать себе денег и хоть какую-то известность. Стоит отметить, что действие игры, происходящее в Карибском море, может занести игрока в одну из 50 локаций, что весьма и весьма приятно.

Фото: assassinscreed.ubi.com

Большой уклон в игре сделан на морские сражения, благо в ней появится большое количество кораблей разных классов. На собственном корабле можно будет не только плавать и грабить другие суда, но также его можно модернизировать и самому выбрать команду. А для романтичных пиратов предусмотрено место на мачте (марс), откуда можно будет наблюдать в подзорную трубу за горизонтом.

Игра доступна на PC, Xbox 360, PS3 и Wii U.

CastleStorm

Проект от Zen Studios явно "попахивает" вездесущей аркадой про птиц Angry Birds. Тут тебе и двумерные дома, а точнее замки, которые шлют друг другу привет в виде снарядов из катапульт, и размышления над тем, под каким углом нужно стрельнуть, чтобы все развалилось побыстрее да поэффектнее.

Фото: castlestormgame.com

Главное отличие не в том, что механика здесь в разы умнее, и не в выборе планировки своего дворца. Основная "фишка" - в совмещении режима Tower Defence ("защити башню") и непосредственное управление героями, рвущимися в бой наряду с крипами. К тому же создатели добавили забавные диалоги, так что скучать не придется.

Игра выйдет 5 ноября на PC, Xbox 360, PS3 и PS Vita.

Дмитрий Кокоулин