Джон Траволта стал учителем танцев

Фото: facebook.com/buzzaldrin
Актер Джон Траволта обучил фирменным движениям 85-летнего астронавта Базза Олдрина, пилота корабля "Аполлон-11", совершившего первую посадку на Луну.
Гала-вечер, приуроченный к 46-й годовщине высадки на Луну, прошел в NASA Kennedy Space Center, расположенном на мысе Канаверал, где находится главный космический комплекс США, сообщает издание Huffington Post. Проект Buzz Aldrin's ShareSpace Foundation был организован в целях повышения научной грамотности у детей и является благотворительным.
Поздравляя Олдрина с датой актер Джон Траволта сказал: "Просто находиться здесь – уже привилегия", а затем пригласил астронавта потанцевать и обучил своим фирменным движениям.
John Travolta taught me some smooth dance moves for auction at my Buzz Aldrin's ShareSpace Foundation Gala last night commemoration the 46th Anniversary of Apollo 11. It was all for a good cause and a dance party ensued at the NASA's Kennedy Space CenterI thought I held my own. What do you think?If you'd like to support my Foundation and STEAM education go to my website at www.ShareSpace.orgPosted by Buzz Aldrin on 19 Июль 2015 г.
Видео: facebook/ пользователь: Buzz Aldrin