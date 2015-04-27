Бывший замгубернатора Сахалина арестован до 22 июня

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя экс-губернатора Александра Хорошавина Сергея Карепкина до 22 июня, сообщает МИА "Россия сегодня".

Карепкин, курировавший рыбопромышленную отрасль, подозревается в получении взятки. Ранее он подал в отставку после крушения траулера в Охотском море.

Напомним, Хорошавин и три других фигуранта дела – Икрамов, Борис Усачев и Вячеслав Горбачев – были задержаны днем 3 марта после обысков в правительстве Сахалинской области. Хорошавин и Икрамов были этапированы в Москву самолетом.

В рамках уголовного дела было проведено 10 обысков на Сахалине и пять – в Москве и Московской области. В столичной квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяли около миллиарда рублей, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей.

Следствию также предстоит дать точную оценку трех квартир в элитных домах в Москве и дачи в Подмосковье, принадлежащих подозреваемому.

Хорошавину уже предъявили обвинение в получении 5,6 миллиона рублей в качестве взятки. По версии следствия, он через посредника предложил одной из компаний Сахалина передавать ему 6% от сумм, которые будет получать фирма за выполненную по контракту работу.