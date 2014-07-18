Вступило в силу решение суда о заочном аресте Авакова и Коломойского

Решение Басманного суда о заочном аресте главы МВД Украины Арсена Авакова и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского вступило в силу, передает ИТАР-ТАСС.

Адвокаты фигурантов дела не стали обжаловать ранее вынесенное постановление суда.

Напомним, в июне 2014 года был санкционирован заочный арест области Игоря Коломойского и Арсена Авакова.

В июне 2014 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Авакова и Коломойского по статьям "Организация убийства", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Похищение человека" и "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".

По версии следствия, Арсен Аваков и Игорь Коломойский с 12 апреля 2014 года организовали и руководили проведением войсковой операции на территории юго-востока Украины, в ходе которой применялись системы залпового огня "Град", кассетные бомбы и другие виды тяжелого наступательного вооружения, в результате чего были убиты более ста гражданских лиц.

Кроме того, в ходе операции погибли граждане России – журналисты Игорь Корнелюк, Антон Волошин и правозащитник Андрей Миронов, а также гражданин Италии, фотокорреспондент Андреа Роккелли. "Помимо этого, были разрушены объекты коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, вследствие чего более 50 тысяч человек покинули постоянные места своего проживания, прибыв на территорию России", - отмечается в сообщении.