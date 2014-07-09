Суд в Москве пересмотрит вопрос домашнего ареста экс-главы "Уралкалия"

Басманный суд. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы в среду пересмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщает МИА "Россия сегодня".

А в четверг, 10 июля, суд рассмотрит новое ходатайство следствия о продлении экс-главе "Уралкалия" меры пресечения еще на два месяца.

Напомним, что в понедельник Мосгорсуд отменил решение районного суда о продлении Баумгертнеру срока ареста до 14 июля в связи с допущенными нарушениями норм УПК и направил ходатайство следствия на новое рассмотрение.

Баумгертнера арестовали в Минске в конце лета 2013 года. Тогда СК Белоруссии предъявил ему обвинение по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". 22 ноября Баумгертнера экстрадировали в Россию. 10 декабря его поместили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевали.

В настоящее время дело Баумгертнера находится в производстве Следственного комитета России. Экс-директор "Уралкалия" обвиняется в использовании полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.