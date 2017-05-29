"Барселона" назвала имя нового главного тренера

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футбольный клуб "Барселона" возглавил экс-наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде, сообщает "Газета.ру". Новый главный тренер сменил на посту Луиса Энрике.

О назначении было объявлено на специальной пресс-конференции. Информация также опубликована на сайте команды. Сообщается, что соглашение рассчитано на два года.

"Барселона" неудачно провела минувший сезон: в борьбе за титул чемпиона Испании каталонцы уступили мадридскому "Реалу", а в Лиге чемпионов проиграли "Ювентусу" из Турина на стадии 1/4 финала.