Обама попросил 400 тысяч долларов за речь на Уолл-стрит

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Бывший президент США Барак Обама согласился выступить на конференции в Нью-Йорке за 400 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News.

Контракт с Обамой заключил банк Cantor Fitzgerald, который организует для руководства ведущих банков и компаний Уолл-стрит конференцию по проблемам здравоохранения.

Ранее бывший американский президент выступал против стяжательства и безмерного обогащения. Он позиционировал себя, как борец с "жирными котами" Уолл-стрит.

К примеру, гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома превышали 200 тысяч долларов за речь, а Джорджа Буша-младшего – 175 тысяч долларов.