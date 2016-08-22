ЦБ отозвал лицензию у московского РУБанка

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Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Русский универсальный банк". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, при неудовлетворительном качестве активов РУБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Это привело к полной утрате капитала кредитной организации. При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Сейчас в организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Согласно данным отчетности, по величине активов РУБанк на 1 августа занимал 462-е место в банковской системе РФ.

"Мосгорсправка": Что делать, если у банка отозвали лицензию

Вложения были застрахованы в АСВ, так что клиенты могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.