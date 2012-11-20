Москвичи вложили в банки на 600 млрд рублей больше, чем в прошлом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Общая величина вкладов населения в банки московского региона (без учета Сбербанка) за девять месяцев 2012 года увеличилась на 12,9 процента, или 603,7 миллиарда рублей.

Таким образом, общая сумма вкладов выросла до 5,286 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Московском ГТУ Банка России.

При этом темпы прироста вкладов физических лиц по сравнению с прошлым годом на 16,4 процента. Доля вкладов частных лиц в общем объеме средств возросла до 19,2 процента. В начале года эта доля составляла 18,4 процента.

Как и в прошлом году, абсолютное большинство вкладов граждане делают в российской валюте: доля рублевых депозитов составила 71,3 процента.

Кроме того, на фоне других сроков вкладов сильно увеличились суммы, вкладываемые долгосрочно (больше, чем на год). Их абсолютная величина выросла на 411,7 миллиарда рублей, или на 16,4 процента. А доля таких депозитов возросла с 53,5 процента до 55,2 процента от числа всех вкладов граждан.