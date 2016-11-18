Следственные мероприятия начались в одном из подразделений ЦБ РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правоохранители проводят следственные мероприятия в одном из подразделений Центробанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Это связано ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого Банк России отозвал лицензию. По обращению ЦБ было возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранители изымают необходимые для следствия документы.

Международный акционерный банк лишился лицензии в феврале этого года. По данным ЦБ, по величине активов МАБ на первое января занимал 207-е место в банковской системе РФ.

Два месяца назад в Центробанке проводились выемки документов по заявлению о краже дивана, вазы и картины в Международном акционерном банке. В настоящее время подозреваемые установлены, они признали свою вину.