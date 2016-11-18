Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2016, 12:30

Экономика

Следственные мероприятия начались в одном из подразделений ЦБ РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правоохранители проводят следственные мероприятия в одном из подразделений Центробанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Это связано ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого Банк России отозвал лицензию. По обращению ЦБ было возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранители изымают необходимые для следствия документы.

Международный акционерный банк лишился лицензии в феврале этого года. По данным ЦБ, по величине активов МАБ на первое января занимал 207-е место в банковской системе РФ.

Два месяца назад в Центробанке проводились выемки документов по заявлению о краже дивана, вазы и картины в Международном акционерном банке. В настоящее время подозреваемые установлены, они признали свою вину.

Банк России следствие Центробанк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика