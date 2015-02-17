В кризис фальшивомонетчики предпочитают пятитысячные купюры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В 2014 году в России подделали 60900 пятитысячных купюр на общую сумму 304,6 миллиона рублей. Это в 1,7 раза превысило количество подделанных в 2013 году банкнот с таким номиналом, сообщили M24.ru в Центробанке России.

В ЦБ отметили, что число фальшивых купюр меньшего номинала снизилось из-за роста инфляции. Так, тысячных банкнот за год подделали 16,5 тысяч штук, но по сравнению с 2013 годом их количество уменьшилось в 1,7 раза. Число поддельных купюр номиналом 500 рублей снизилось за год в 3,5 раза.

Купюры достоинством 100 и 50 рублей массово не подделывают уже давно. За 2014 год в стране изготовили 306 фальшивых 100-рублевок и 147 банкнот достоинством 50 рублей.

Монеты также не пользуются популярностью у мошенников. Больше всего – 208 штук – в 2014 году подделали монет номиналом 5 рублей. Также полиция обнаружила семь фальшивых 10-рублевок и одну двухрублевую монету.

Больше всего фальшивые деньги распространены в Центральном федеральном округе (65 процентов от общего количества), меньше всего – в Крымском и Дальневосточном округах: по 0,5 процента на каждый.

В России возросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Как распознать фальшивые купюры

500 рублей

Эмблема Банка России – российский герб в верхнем левом углу – должна менять цвет от красно-коричневого до золотисто-зеленого при наклоне.При рассматривании купюры против света на орнаментальной ленте за изображением Петра Ι должны быть видны буквы "РР". В зависимости от наклона буквы будут светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.

Кроме того, стоит обратить внимание на водяные знаки. Они расположены на купонных полях банкноты: на узком – обозначение номинала, на широком – портрет Петра I.

1000 рублей

Цвет герба Ярославля под надписью "Билет Банка России" при наклоне купюры должен меняться с малинового на золотисто-зеленый. Водяные знаки купюры – число 1000 и портрет Ярослава Мудрого.

5000 рублей

На лицевой стороне банкноты номиналом 5000 рублей изображен герб Хабаровска, который также меняет свой цвет от малинового до золотисто-зеленого. На орнаментальной ленте купюры (за изображением памятника Муравьеву-Амурскому) должны просматриваться темные буквы "РР". Если поменять угол наклона купюры, буквы становятся светлее.

На полях купюры номиналом в 5000 рублей также нанесены водяные знаки. Это портрет Муравьева-Амурского и число 5000. На водяных знаках отличаются участки, которые темнее или светлее основного фона. Переходы между ними должны быть плавными.