Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

17 февраля, 17:18

В кризис фальшивомонетчики предпочитают пятитысячные купюры

Банк России криминал банкноты подделка денег

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В 2014 году в России подделали 60900 пятитысячных купюр на общую сумму 304,6 миллиона рублей. Это в 1,7 раза превысило количество подделанных в 2013 году банкнот с таким номиналом, сообщили M24.ru в Центробанке России.

В ЦБ отметили, что число фальшивых купюр меньшего номинала снизилось из-за роста инфляции. Так, тысячных банкнот за год подделали 16,5 тысяч штук, но по сравнению с 2013 годом их количество уменьшилось в 1,7 раза. Число поддельных купюр номиналом 500 рублей снизилось за год в 3,5 раза.

Купюры достоинством 100 и 50 рублей массово не подделывают уже давно. За 2014 год в стране изготовили 306 фальшивых 100-рублевок и 147 банкнот достоинством 50 рублей.

Монеты также не пользуются популярностью у мошенников. Больше всего – 208 штук – в 2014 году подделали монет номиналом 5 рублей. Также полиция обнаружила семь фальшивых 10-рублевок и одну двухрублевую монету.

Больше всего фальшивые деньги распространены в Центральном федеральном округе (65 процентов от общего количества), меньше всего – в Крымском и Дальневосточном округах: по 0,5 процента на каждый.

В России возросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Как распознать фальшивые купюры

500 рублей

Эмблема Банка России – российский герб в верхнем левом углу – должна менять цвет от красно-коричневого до золотисто-зеленого при наклоне.При рассматривании купюры против света на орнаментальной ленте за изображением Петра Ι должны быть видны буквы "РР". В зависимости от наклона буквы будут светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.

Кроме того, стоит обратить внимание на водяные знаки. Они расположены на купонных полях банкноты: на узком – обозначение номинала, на широком – портрет Петра I.

1000 рублей

Цвет герба Ярославля под надписью "Билет Банка России" при наклоне купюры должен меняться с малинового на золотисто-зеленый. Водяные знаки купюры – число 1000 и портрет Ярослава Мудрого.

5000 рублей

На лицевой стороне банкноты номиналом 5000 рублей изображен герб Хабаровска, который также меняет свой цвет от малинового до золотисто-зеленого. На орнаментальной ленте купюры (за изображением памятника Муравьеву-Амурскому) должны просматриваться темные буквы "РР". Если поменять угол наклона купюры, буквы становятся светлее.

На полях купюры номиналом в 5000 рублей также нанесены водяные знаки. Это портрет Муравьева-Амурского и число 5000. На водяных знаках отличаются участки, которые темнее или светлее основного фона. Переходы между ними должны быть плавными.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать