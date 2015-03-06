ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Дельта Кей"

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации "Дельта Кей", сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, "Дельта Кей" неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, платежная система была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными.

Сейчас в организации назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов "Дельта Кей" приостановлены. Согласно данным ЦБ, по величине активов "Дельта Кей" на 1 февраля этого года занимал 805 место в банковской системе РФ.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.