Экс-глава Банка Москвы стал фигурантом еще одного уголовного дела

Андрей Бородин. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшие руководители "Банка Москвы" Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Согласно материалам дела, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год, используя свое служебное положение, перечислили с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на Кипре.

При этом ни одна из нескольких десятков фирм, задействованных в преступной схеме, не вела никакой деятельности. Расчетные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком.

В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали деньги через подконтрольные компании, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллиона рублей.

По некоторым данным, к совершению преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.

Напомним, уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Экс-руководителей "Банка Москвы" обвинили в мошенничестве со средствами из бюджета Москвы на сумму около 13 миллиардов рублей.

Интерес у следователей вызвал кредит на 12,76 миллиарда рублей компании "Премьер Эстейт". По информации правоохранителей, выданные банком деньги не поступили на счет организации.

23 сентября текущего года следствие наложило арест на имущество Бородина и Акулинина. В частности, были "заморожены" 400 миллионов долларов, принадлежащих Бородину и размещенных на банковских счетах за рубежом.