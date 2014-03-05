Обновленную социальную карту москвича презентуют 5 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 5 марта, в столице презентуют новую социальную карту москвича. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

О новых возможностях для владельцев соцкарт и будущем проекта расскажут руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, представитель "Банка Москвы" Сергей Меднов и глава MasterCard в России Илья Рябый.

Добавим, новые карты позволяют осуществлять бесконтактную оплату товаров и услуг более чем в тысяче торговых точек: магазинах, аптеках и заправках.

Начало трансляции в 11:00.

Трансляция завершена.