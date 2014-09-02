Подмосковье ищет инвестора для внедрения единого электронного билета

Фото: ИТАР-ТАСС

В начале сентября подмосковные власти объявят открытый конкурс на выбор инвестора, который должен будет вложиться в создание единой транспортной карты области. Как рассказал M24.ru источник в правительстве Подмосковья, инвестор должен будет вложить в проект около 3 млрд рублей, договор с оператором будет заключен на пять лет. Предполагается, что уже с 1 марта 2015 года пассажиры смогут оплачивать проезд в автобусах и электричках с помощью мобильного электронного билета. Купить его они смогут в том числе через SMS и мобильное приложение. О своем интересе к конкурсу уже заявил "Банк Москвы".

Система безналичной оплаты проезда будет действовать в автобусах, трамваях и электричках. Она заработает по всей области не позднее 1 марта 2015 года. В начале сентября 2014 года будет объявлено о проведении открытого конкурса на заключение инвестиционного контракта. Инвестор будет выполнять роль оператора системы, обеспечивать электронное взаимодействие и обмен данными между перевозчиками, агентами по продаже и пополнению транспортных карт, банками и сервис-провайдерами. Он должен будет вложить в систему порядка 2,9 млрд рублей. Правительство Подмосковья со своей стороны вложит 25 млн рублей.

"Срок действия инвестиционного договора - с момента заключения до 30 июня 2020 года. В случае обоснованной необходимости стороны вправе продлить действие договора", - пояснил источник M24.ru.

Планируется, что выручку инвестор получит, начиная со второго года действия проекта. Она будет складываться из нескольких показателей. От каждой операции по оплате проезда перевозчик будет перечислять инвестору не более 4%. Кроме того, оператор сможет предлагать пассажирам платную SMS-рассылку с информацией об остатке на карте и списанных поездках, а также размещать рекламу на поверхности единой транспортной карты. Если по итогам введения карты "Мострансавто" зафиксирует прирост выручки, он будет обязан ежегодно перечислять инвестору не менее 25% от нее.

Система безналичной оплаты проезда позволит пассажирам пользоваться единой транспортной картой "Вездеход" по всей области. Пилотный проект по ее внедрению уже действует с мая в Химках, Одинцове и Подольске. При этом ЕТК можно будет записывать на банковскую карту или же платить за проезд бесконтактным способом – при помощи технологииPayPass.

Система также подразумевает оплату проезда через SMS и USSD (* номер #), а также с помощью специального мобильного приложения, которое еще предстоит разработать. После того, как билет будет оплачен, на мобильный телефон пассажира придет SMS c QR-кодом, который надо будет приложить к валидатору в автобусе. При этом купить такой электронный билет можно как заранее, так и прямо в салоне автобуса, но "не позднее 1 минуты после начала поездки", пояснил собеседник M24.ru.

Инвесторами ЕТК могут выступить кредитные организации. Интерес к проекту уже проявил "Банк Москвы", который много лет является эмитентом социальной карты москвича. В пресс-службе банка сообщили M24.ru, что кредитная организация "не исключает своего участия в конкурсе и в настоящее время прорабатывает данный вопрос".



В пресс-службе "Сбербанка России" не ответили на вопрос, планирует ли кредитная организация участвовать в конкурсе, но напомнили, что Среднерусский банк (филиал "Сбербанка") участвовал в пилотном проекте запуска ЕТК в Одинцовском районе.

Завкафедрой транспортной телематики и робототехники Московского автодорожного института Владимир Власов считает 3 млрд рублей адекватной суммой. "По Московской области курсирует порядка 10 тысяч автобусов плюс электрички, трамваи, троллейбусы, поэтому потребуется большая инфраструктура. При этом проект должен быть окупаемым. Инвестор, получая проценты с каждой операции, будет заинтересован в том, чтобы система работала без сбоев", - отметил Власов.

По его словам, самый удобный способ оплаты для пассажиров – бесконтактная технология PayPass. "Электронный кошелек можно пополнить практически через любой терминал, это просто для пассажиров", - заключил эксперт.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев приветствует внедрение мобильных электронных билетов в области. "Любой дополнительный способ оплаты расширяет возможности пассажиров. Однако здесь важно наладить систему контроля. У всех контролеров должны быть считывающие устройства, чтобы оперативно выявлять безбилетников", - отметил Чекмарев.

Напомним, с января 2015 года стоимость проезда в наземном транспорте Подмосковья подорожает. Цена билета на одну поездку вырастет с 26 до 28 рублей. Однако по карте "Вездеход" она останется прежней. Для областной ЕТК впервые пропишут тарифы. Так, если пассажир совершит более 41 поездки в месяц, то каждый проезд обойдется ему в 18 рублей.

София Сарджвеладзе