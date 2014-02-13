Водоснабжение в Балашихе полностью восстановлено

Фото: www.50.mchs.gov.ru

Холодное и горячее водоснабжение в подмосковной Балашихе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18.50 - водоснабжение полностью восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий отключения теплоснабжения было задействовано 34 специалиста.

Напомним, из-за провала грунта под канализационным коллектором в четверг, 13 февраля, без воды осталось 93 дома с населением 17 тысяч человек, а также два детских сада, две школы и две поликлиники.

По данным ведомства, причина коммунальной аварии - естественное старение материала и ветхость.