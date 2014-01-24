Рафаэль Надаль в шаге от повторения достижения Пита Сампраса

Рафаэль Надаль. Фото: ausopen.ru

Испанец Рафаэль Надаль может повторить достижение легендарного американского теннисиста Пита Сампраса. О том, покорится ли Надалю "вечный" рекорд Федерера и почему в его соперника Станислаcа Вавринку не верят букмекеры - в материале спортивного обозревателя M24.ru Андрея Яркова.

В финал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Oреn в мужском одиночном разряде вышли швейцарец Станислаc Вавринка и нынешний лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль.

В полуфинале житель страны Банков в четырех сетах переиграл чеха Томаша Бердыха – 6:3, 6:7, 7:6, 7:6, а Надаль сломил сопротивление соотечественника Вавринки Роджера Федерера – 7:6, 6:3, 6:3.

Взяв верх над Федерером, Рафаэль вплотную приблизился к завоеванию 14-го для себя титула победителя турниров Большого Шлема. Если испанский спортсмен одолеет в воскресенье Вавринку, то догонит по этому показателю легендарного американца Пита Сампраса. И впереди останется только Федерер, побеждавший на соревнованиях элитной серии 17 раз. А так как знаменитый швейцарец стремительно "стареет" и уже вряд ли в силах демонстрировать свой былой уровень, уроженец Балеарских островов имеет все шансы его опередить, попутно установив теннисный рекорд всех времен и народов.

Кроме того, благодаря воскресной победе Надаль может стать третьим теннисистом в истории (после австралийцев Роя Эмерсона и Рода Лейвера), которым удавалось выиграть каждый(!) из четырех турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде минимум по два раза. Испанцу здесь не хватает именно второго Australian Open. Если Уимблдон и Открытый чемпионат США покорялись Надалю дважды, а "Ролан Гаррос" и вовсе 8(!) раз, то на кортах Мельбурна он первенствовал пока лишь однажды – в 2009 году. Тогда он стал первым теннисистом из Испании, завоевавшим главный приз Открытого чемпионата Австралии в мужской одиночной номинации.

Для Вавринки же это будет первый финал на турнире Большого Шлема в одиночном разряде. До этого его лучшим достижением являлся выход в полуфинальную стадию US Oрen 2013 (последний на данный момент закончившийся турнир из серии Большого шлема). Ранее швейцарец еще трижды доходил до четвертьфиналов (по разу на Australian Open, Ролан Гаррос и US Oрen), так что в "элитном" масштабе особо похвастать ему пока нечем. Хотя свою профессиональную карьеру этот теннисист начал аж в 2003 году.

Что касается истории взаимоотношений Надаля и Вавринки, то швейцарскому теннисисту о ней лучше накануне финала не вспоминать. Данные соперники играли между собой на турнирах АТР 12 раз, и все эти матчи завершились убедительными победами испанца. Шутка ли, но Надаль пока не проиграл своему предстоящему оппоненту ни одного сета! Общий счет партий – 26:0 в пользу Рафаэля. Вавринка шесть раз доводил игровые отрезки до тай-брейка, однако даже с их помощью одолеть Надаля так и не смог.

Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство специалистов и болельщиков считают Надаля безоговорочным фаворитом финального противоборства. Полностью согласны с этим мнением и не имеющие пристрастий букмекеры. Так, за ставку на победу Вавринки предлагается высочайший коэффициент 5,5/1, а то время как котировка на успех испанца составляет лишь 1,2/1.

Впрочем, даже в случае поражения, Вавринке все равно будет чем гордиться, ведь он стал вторым в истории швейцарским теннисистом (первым, понятное дело, был Федерер), принявшим участие в финальном матче турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Андрей Ярков