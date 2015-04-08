Капитальный ремонт: что нужно знать москвичу

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столичные власти утвердили порядок отбора подрядчиков для капитального ремонта многоквартирных домов. А в середине марта был создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшие два года планируется провести работы в 1945 домах и заменить более шести тысяч лифтов. При этом власти оказывают горожанам всестороннюю поддержку. Подробнее о московской программе капремонта читайте в материале M24.ru.

Прозрачность и открытость

В первую очередь стоит отметить, что программа капитального ремонта жилых домов в столице – прозрачная и открытая для самих жителей. Например, проводятся опросы на портале "Активный гражданин", а также организована работа в округах. Кроме того, в городе проводятся целевые встречи с жителями, а власти оказывают методическую и организационно-техническую помощь при проведении собраний.

Так, в каждой управе созданы информационные комнаты, где москвичи могут узнать подробную информацию о региональной программе капремонта и получить пакет документов, необходимых для проведения собраний собственников и открытия специального счета своего дома. Москвичи уже смогли положительно оценить работу консультационных комнат, специально созданных управами, где жилищным кооперативам дают советы относительно перехода на спецсчет.

Москвичи начнут платить взносы на капремонт в июле 2015 года

Как отметил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов, властям важно знать мнение москвичей. "Мнение москвичей очень важно для нас. Жителям будет оказана всесторонняя помощь в открытии спецсчета дома. Они могут связаться с сотрудниками управ, которые проконсультируют их по всем вопросам", – подчеркнул он.

Отметим также, что в столице работает горячая линия, специалисты которой отвечают на вопросы, связанные с программой капитального ремонта. Телефон линии: 8 (495) 539-37-87. Узнать, когда запланирован капитальный ремонт конкретного дома, тоже очень просто. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса департамента капитального ремонта города Москвы. Он расположен здесь.

Александр Козлов, руководитель проекта "Школа грамотного потребителя": Москва – один из последних регионов, который принял новую систему капитального ремонта. Столица учла все ошибки, которые допускались в других регионах. Сформированная программа и тот порядок домов, который в ней выстроен, основан на реальной картине технического состояния многоквартирных домов. Московской жилищной инспекцией в течение многих лет проводился детальный мониторинг. Все дома выставлены в очередности по степени реальной необходимости проведения капитального ремонта. Любой житель Москвы может зайти на сайт департамента капитального ремонта и увидеть, какие виды работ будут сделаны в его доме и в какие сроки трехлетней программы его дом будет отремонтирован. Все сделано для того, чтобы москвичи осознали реальную открытость и доступность программы. В префектурах и управах города проводятся учебные семинары и встречи. Для тех, кто хочет сделать осознанный выбор по способу накопления средств на капремонт дома, проводятся информационно-обучающие мероприятия, общие собрания.



Варианты накопления средств

Горожанам предоставляется возможность выбирать разные способы накопления средств для капремонта. При этом деньги на капитальный ремонт будут накапливаться из взносов, которые москвичи начнут платить с 1 июля. На общем собрании собственников жители должны выбрать один из двух способов накопления взносов: на отдельном счете дома или на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта города Москвы.

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Однако у отдельного счета есть свои достоинства. Так, жители в этом случае имеют право проводить капремонт раньше сроков, обозначенных в региональной программе, а также самостоятельно выбирать подрядчика для выполнения работ, самим решать, какие работы и в каком объеме будут выполняться в их доме. При этом они несут и всю ответственность за принятые решения и финансовые потери, которые могут возникнуть случае выбора недобросовестного подрядчика.

Мнение эксперта Если жители захотят направлять взносы в фонд регионального оператора, им, по сути, ничего не надо делать, даже не надо проводить собрания: с 1 июля их взносы автоматически направятся в Фонд капитального ремонта города Москвы. А вот чтобы перейти на спецсчет дома, придется пройти целую процедуру: провести очное собрание, открыть счет в банке и зарегистрировать его в Мосжилинспекции. Мы готовы оказывать любую помощь и содействие во всех этих вопросах.

Дмитрий Лифшиц первый заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы

При этом более 85 тысяч участников проекта "Активный гражданин" планируют копить средства на капитальный ремонт на спецсчете своего дома. Гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов отметил, что проведенный в проекте опрос показал, что москвичи нуждаются в помощи города при выборе специального счета как способа накопления средств на капремонт.

По словам Кескинова, всего в опросе приняли участие более 250 тысяч москвичей. Так, около 40 процентов респондентов еще не определились со способом накопления средств, а семь процентов участников выбрали для накопления счет в региональном Фонде капремонта.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 год составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Евгения Юнисова, ведущий эксперт в сфере жилищного хозяйства: Закон одинаков для всех. Обязанность собственников жилья проводить капитальный ремонт общедомового имущества определена Жилищным кодексом. Что касается размера взноса и неплательщиков, то практика показывает, что прямой связи здесь нет. Однако если в конкретном доме таких людей более 30 процентов, это свидетельствует о конфликтной ситуации среди собственников. В этом случае не стоит выбирать спецсчет, лучше обратиться к региональному оператору. Что касается банков, то страхование средств граждан, перечисленных на капитальный ремонт, не предусмотрено, однако все банки, уполномоченные открывать специальные счета граждан, имеют уставной капитал не ниже 20 миллиардов рублей, и их устойчивость гарантируется государством.



При этом, как ранее сообщало M24.ru, банки уже начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Выбор подрядчика

7 апреля в столице был подготовлен порядок привлечения компаний для проведения капремонта. Их будут отбирать так же, как поставщиков продукции для государственных нужд, то есть в результате открытого конкурса. В целях безопасности для строительных фирм будет действовать еще и процедура предварительного отбора. Потенциальных подрядчиков проверят по следующим критериям:

наличие допусков и лицензий к определенным видам работ;

наличие минимального количества квалифицированного персонала, входящего в штат;

опыт выполнения строительных работ за последние три года;

отсутствие налоговой задолженности за прошедший год;

отсутствие за последние три года контрактов, расторгнутых по вине подрядчика;

отсутствие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Список подрядных организаций будет дополняться раз в квартал. В случае если организации будут уклоняться от установленных требований, будут приниматься меры по их исключению из списка. Информация о реализации заключенных контрактов будет размещена на сайте департамента по конкурентной политике.

Как будет оплачиваться капремонт

До недавнего времени в столице капитальный ремонт выполнялся по программе софинансирования: жильцы вносили не менее пяти процентов стоимости работ, остальное оплачивал бюджет города. Но эти субсидии не могли покрыть всего объема работ.

Теперь же собирать взносы на капитальный ремонт будут так: в платежном документе появится новая графа. "Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление", – рассказала пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова.

За счет фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:



внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);

внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом право на льготы будет у малообеспеченных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сирот. На взнос за капремонт будут распространяться льготы по оплате жилищных услуг. Кроме того, плату за капремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищных услуг, превышают десять процентов совокупного дохода семьи.

Сама программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет – до 2044 года. Она включает ремонт 31 593 жилых домов. В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенной постройки и зданиях, построенных в 1957–1968 годах.

Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:



продолжительность эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;

оценка технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома, получаемая по результатам мониторинга и с учетом установленных межремонтных сроков.