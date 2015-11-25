Итоги голосования в "Активном гражданине" может проверить каждый москвич

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

База данных с результатами голосования о переименовании "Войковской" доступна всем желающим на сайте "Активного гражданина", сообщает пресс-служба проекта.

Для этого зарегистрированному пользователю нужно зайти на сайт, выбрать в разделе "Голосования" – "Прошедшие" и найти тему по переименованию станций "Войковская". Затем необходимо перейти по ссылке в информационном блоке, которая приведет на страницу с данными голосования. В общей таблице показаний ответ пользователя будет выделен цветом.

Незарегистрированные пользователи для проверки результатов могут воспользоваться мигающим баннером на главной странице "Проверь результаты голосования!".

Помимо этого, все желающие могут лично проверить результаты голосования по переименованию станций "Войковская" в отделении "Активного гражданина", которое откроется 1 декабря в многофункциональном центре госуслуг "Пресненский" по адресу: Пресненская набережная, дом 2.

Кроме того, в 2016 году будет проведен аудит прозрачности проекта и качества его пользователей. Результаты анализа будут доступны для всех желающих.

"Мы приняли предложение наших коллег по электронной демократии: открываем коды программы и заказываем независимую аудиторскую проверку, которая исследует степень открытости и надежности проекта. Рассчитываем, что такую интересную аудиторскую задачу захотят решить компании, к репутации которых ни у кого нет вопросов, в том числе, международные. Соединение этих двух составляющих в результате даст синергетический эффект – проект станет виден как под микроскопом, что исключит инсинуации", – сказал руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Напомним, в голосовании по переименованию станции метро и ТПУ "Войковская" приняли участие более 300 тысяч человек. Из них против переименования высказались 53 процента, 35 процентов проголосовали "за", затруднились с ответом 7 процентов респондентов, а 5 процентов участников голосования считают, что этот вопрос должны решать специалисты.

Вопрос о фигуре Петра Войкова и необходимости переименования станций вызвал широкую общественную дискуссию. Группа инициативных москвичей направила письмо в администрацию президента России с просьбой переименовать станцию метро "Войковская" в "Улицу космонавта Волкова". Под обращением подписались 6 тысяч человек.

Также возникли сомнения в прозрачности работы проекта "Активный гражданин" и доверии к нему, поэтому было решено дать возможность каждому из участников проверить, как посчитан отданный им голос.