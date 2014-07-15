Инспекторов столичной ГАИ полностью оснастят планшетами к осени

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Столичное управление ГИБДД полностью укомплектуют планшетными компьютерами к осени, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По словам чиновника, компьютеры, которые инспекторы начали использовать в начале лета, прошли "обкатку", и полностью обеспечить ведомство планшетами получится через 3-4 месяца.

Напомним, в июне 2014 года более тысячи сотрудников Госавтоинспекции получили планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы. Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

С помощью планшетов инспекторы ДПС также имеют возможность проверять пропуска грузовиков и лицензии такси, получать оперативные сообщения из дежурной части, использовать справочную информацию - то есть "освежать" в памяти правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Всего до конца 2014 года в ГИБДД планируется поставить 2250 планшетов и столько же переносных принтеров. Таким образом, мобильные устройства появятся у каждого инспектора ДПС.

Где можно оформить ДТП по упрощенной схеме

По словам Сергея Собянина, комплексы "Мобильный инспектор" облегчат жизнь многим автолюбителям и помогут бороться с пробками на дорогах. "Это новшество позволяет в разы уменьшить сроки, за которые инспекторы определят машину и найдут ее в базе данных", - сказал он. Также мэр добавил, что "выигрыш времени практически в два раза по разбирательству ДТП принесет улучшения не только деятельности правоохранительных органов, но и движению в Москве".