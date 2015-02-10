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Москва 24

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Общество

10 февраля, 17:54

Электронные медкарты будут у всех москвичей через три года – Ермолаев

Артем Ермолаев больницы электронные медкарты медицина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

До конца года власти планируют ввести примерно два миллиона электронных медицинских карт, рассказал в интервью каналу "Москва 24" руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"В течение двух-трех лет все москвичи будут иметь электронную медицинскую карту. Сейчас наша задача в том, чтобы к концу 2015 года каждый врач в городских поликлиниках мог работать с такой медицинской картой", – подчеркнул Ермолаев.

Отметим, что осенью прошлого года в поликлиниках начали централизованно вводить электронные карты пациентов. В 2015 году пациенты смогут запросить доступ к картам через портал госуслуг. Возможно, посмотреть свою историю болезни москвичи смогут и через крупные коммерческие порталы.

Что такое электронная медицинская карта

Введение электронных медкарт готовилось несколько лет, тестирование проводилось на базе консультативно-диагностического центра № 6 в Северном округе. "Опыт оказался успешным, и в конце октября карты начнут централизованно вводиться в поликлиниках Москвы, – рассказал замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров. – Врач будет получать доступ к карте, вводя ее номер в компьютер. Вести историю болезни пациента он станет не на бумаге, а в электронном виде. Каждая запись будет сопровождаться электронной подписью врача. Поставив ее, он уже не сможет вносить туда правки".

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Предполагается, что со временем доступ к электронной карте пациентов будет не у врачей внутри поликлиники, но также в больницах и санаториях, куда попадает конкретный пациент. "В будущем планируется, что и врачи частных клиник, куда обращаются москвичи, смогут заносить информацию в эту единую карту", – отметил Владимир Макаров.

При этом информация из действующих бумажных карт в электронные переноситься не будет, но в случае необходимости может фиксироваться частично.

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