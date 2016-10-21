Авиакомпания "Победа" будет летать в Армению

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Росавиация выдала авиакомпании "Победа" разрешение на полеты в Армению, сообщает Агентство "Москва". Полеты будут совершаться из Москвы в Гюмри.

Кроме того, авиакомпания "Комиавиатранс" получила допуск на выполнение полетов в азербайджанский Ленкорань, "Икар" получила разрешение на выполнение полетов из аэропорта Жуковский в Ереван, Тель-Авив, Баку, кипрскую Ларнаку, а также узбекистанские города Фергана, Самарканд и Ташкент.

Также из Жуковского будут летать "ВИМ-Авиа" в Минск, "Ямал" – в Вильнюс, "Уральские авиалинии" – в Наманган, Самарканд и Ташкент. Royal Flight получил разрешение на полеты в Макао, Utair – в Тиват (Черногория). А авиакомпании "Северный ветер" и "Алроса" получили разрешение на выполнение международных чартерных воздушных перевозок.

Гюмри – второй по величине город Армении. Он расположен в 126 километрах от Еревана. В Гюмри находится 102-я российская военная база, войсковая часть 2012, в которой также есть школа и детский сад.

