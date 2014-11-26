Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 10:35

Экология

Про север: участники пан-арктической экспедиции об эскимосских артефактах

Фото: m24.ru

В среду, 26 ноября, в Государственном музее Востока состоится встреча с членами международной пан-арктической экспедиции "Avannaa". Эти люди работают в изолированных общинах коренных народов Арктики и Субарктики. Они трудятся ради сохранения традиционных культур региона и поддерживают местных мастеров и художников. На лекции из уст исследователей вы узнаете об эскимосских артефактах и методах их использования в повседневной жизни.

Запись встречи будет выложена на нашем сайте.

  • Когда: 26 ноября
  • Кто: члены экспедиции "Avannaa"
  • Что: знакомство с эскимосским бытом
  • Кому смотреть: тем, кто еще не забирался на такой далекий север

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
