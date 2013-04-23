"Мелодия" переиздаст на виниле альбом "Арии" после 22-летнего перерыва

Обложка альбома "Герой асфальта". Фото: aria.ru

Сегодня, 23 апреля, впервые после 22-летнего перерыва, фирма "Мелодия" выпускает виниловую пластинку. Это будет альбом легендарной рок-группы "Ария" "Герой асфальта".

Пластинка включает в себя композиции "На службе силы зла", "Герой асфальта", "Мертвая зона", "Тысяча сто", "Улица роз", "Баллада о древнерусском воине".

Сейчас все желающие уже могут сделать предзаказ. А в интернет-магазине фирмы пластинка появится в конце недели.

Также к переизданию готовятся 49 пластинок, причем в каждой пластинке будет подарок-сюрприз.

Год назад для определения списка пластинок проводился опрос среди меломанов и поклонников "Мелодии", какие пластинки они хотели бы приобрести в переизданном виде.

Фирма "Мелодия" была основана ровно 49 лет назад, 23 апреля 1964 года, вместо Всесоюзной студии грамзаписи. Она объединила в себе звукозаписывающие студии Москвы, Ленинграда, Таллина, Риги, Вильнюса, Тбилиси, Алма-Аты и Ташкента.

"Мелодия" на протяжении 25 лет работала над записью и выпуском пластинок классической, народной и эстрадной музыки, а также литературных и историко-политических записей.

В то время продавались десятки миллионов грампластинок, и теперь фирма имеет более 300 тысяч записей.