14 октября 2016, 10:33

Город

Встретиться с арбатскими привидениями помогут на экскурсии

Фото: YAY/ТАСС

Прогуляться по Арбату и узнать все его мистические тайны можно будет на экскурсии 14 октября. Об этом сообщает сайт общества пеших прогулок "Москваход".

Экскурсовод Георгий Давыдов проведет всех желающих авторским маршрутом, который пролегает по Старому Арбату и ближайшим переулкам.

Влюбленный в Москву гид напомнит, как купец Тарарыкин выиграл на бильярде ресторан "Прагу", где обитали красотки-обманщицы, что такое фантазии "из городу Парижу". Также гости увидят очень странное место, где обитают арбатские привидения.

Место: на улице на выходе из станции метро "Арбатская" (Филевская линия)

Время: 14 октября, 14:00

Цена: 300 рублей

