На четверть дороже: в России резко выросли цены на продукцию Apple

"Утро": Цены на продукцию Apple в России резко выросли

Розничные цены на смартфоны Apple в России увеличили на 25-27% в зависимости от модели, сообщает канал "Москва 24".

Так, на обновленном сайте Apple Store стоимость iPhone 6 с памятью 16 ГБ выросла на восемь тысяч рублей, а iPhone 6 Plus с памятью 128 ГБ прибавил в цене сразу 12 тысяч.

Смена ценников была ожидаемой. При фиксированной стоимости в рублях на фоне падения курса валюты iPhone в России был одним из самых дешевых в мире, если считать цены в долларах или евро. К середине ноября базовая версия iPhone 6 стоила в России примерно 690 долларов. Для сравнения, в США за такой же гаджет нужно было отдать на 10 долларов больше.

Стоит отметить, что на долю Apple приходится около 10% российского рынка смартфонов.

Как ранее сообщало M24.ru, Федеральная антимонопольная служба будет проверять сообщения граждан о подорожании бытовой техники и электроники в торговых сетях. Жалобы примут в работу, если они станут массовыми и антимонопольщики заподозрят риск сговора нескольких крупных продавцов. При этом эксперты отмечают, что цены на компьютерную технику уже выросли в Москве на 30-60%. А в 2015 году стоимость бытовой техники и электроники, по прогнозам аналитиков, поднимется на 20-30%.

Подать заявление горожане могут на электронную почту to77@fas.gov.ru. В сообщении необходимо указать товар или группу товаров, на которые выросли цены, торговые сети и примерный размер подорожания. Проверка обращений займет порядка 30 дней, после чего гражданину будет отправлен ответ или сообщение о необходимости продления проверки.