Музыканты получат деньги за трансляцию их песен в Apple Music

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Американская корпорация Apple заявила, что может пойти навстречу независимым исполнителям после требований певицы Тейлор Свифт. Певица была возмущена нежеланием компании платить деньги музыкантам за первые три месяца использования их альбомов в Apple Music.

Свифт заявила, что ее альбом "1989" будет недоступен в новом сервисе, передает BBC News. "Я не уверена, что вы об этом знаете, но Apple Music не будет платить авторам песен, продюсерам или исполнителям в течение первых трех месяцев", – написала поп-звезда.

Он утверждала, что ее протест направлен, прежде всего, на поддержку молодых независимых исполнителей. Певица считает, что отказ от оплаты музыкантам несправедлив, так как у Apple, по ее мнению, достаточно денег для того, чтобы покрыть расходы, связанные с акцией для новых пользователей.

"Это не жалоба избалованного, капризного ребенка. Это то, что чувствует каждый исполнитель, автор песен и продюсер в моем окружении, которые боятся публично об этом заявить, так как мы столь уважаем Apple", – заявила Свифт в своем блоге.

Она закончила свое обращение к Apple просьбой пересмотреть решение по оплате, добавив, что разрешит Apple Music распространять ее альбом, если компания начнет перечислять деньги музыкантам. "Мы не просим у вас бесплатных "айфонов". Пожалуйста, не просите нас отдавать вам музыку бесплатно", – заключила певица.

В ответ на это старший вице-президент Apple по вопросам интернета и программного обеспечения Эдди Кью пообещал, что компания будет оплачивать трансляцию песен даже в ходе пробного трехмесячного периода. При этом, для клиентов компании он останется бесплатным. "Мы слышим тебя @taylorswift13 и всех независимых исполнителей. С любовью, Apple", – написал он в своем официальном twitter.

Сервис Apple Music будет запущен с 30 июня, и первые три месяца его использования будут для абонентов бесплатными, в дальнейшем индивидуальная подписка будет стоить $9,99 в месяц, семейная - $14,99.