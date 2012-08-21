Apple стала самой дорогой компанией мира

ИТАР-ТАСС

По итогам торгов на Nasdaq американская компания Apple побила мировой рекорд по капитализации и с оценкой в 623,52 миллиарда долларов стала самой дорогой компанией мира.

Стоимость акций Apple в понедельник составила рекордные для компании 665,15 долларов за ценную бумагу. Суммарная стоимость всех акций составляет 623, 52 миллиарда долларов. Аналитики предполагают, что акции будут продолжать расти в цене.

Чистая прибыль компании Apple в третьем квартале текущего финансового года выросла на 20,5% до 8,8 миллиарда долларов по сравнению с 7,3 миллиарда долларов за аналогичный период в прошлом году. В четвертом квартале компания ожидает выручить 34 миллиарда долларов и получить прибыль в размере 7,65 доллара в расчете на акцию, сообщает РИА Новости.

Ранее рекорд по капитализации – 620,58 миллиарда долларов - принадлежал компании Microsoft. Она установила его в 1999 году.