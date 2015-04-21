Apple снизила в России цены на iPad и MacBook

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Компания Apple снизила цены на iPad и MacBook на 10 процентов. Новые цены в онлайн-магазине компании появились 21 апреля.

"В связи с укреплением рубля в последние недели мы снизили цены на iPhone в России, чтобы привести их в соответствие с ценами по миру", – пояснили в компании.

Теперь iPad Air 2 (Wi-Fi) с 16 Гб можно купить за 33 490 рублей вместо 37 490 руб. Стоимость модели iPad Mini 3 (Wi-Fi) с 16 Гб упала на 3 тысячи рублей, до 26 990 рублей. Ноутбук MacBook Air (11 дюймов, 128 Гб) теперь продается за 62 990 рублей вместо 69 990 рублей. Модель MacBook Air (13 дюймов, 128 Гб) подешевела до 75 990 рублей против 77 990 рублей.

MacBook Pro (13 дюймов с дисплеем Retina, 128 Гб памяти) подешевел на десять тысяч рублей – до 89 990 рублей. iMac с дисплеем Retina 5K подешевел более чем на десять тысяч рублей – с 189 990 до 172 990 рублей.

Кроме того, снизилась цена и на некоторые аксессуары. Так, кожаный чехол для iPhone 6 теперь стоит 2990 рублей вместе 3390 рублей, а чехол для iPhone 6 Plus можно купить за 3390 рублей вместе 3990 рублей.



В середине апреля Apple снизила рекомендованные цены на айфоны в России. Наибольшее снижение в размере 8 тысяч рублей компания установила на модель Apple iPhone 6 Plus 128 Гб, теперь аппарат рекомендуется продавать от 69 тысяч 990 рублей.

Цены на Apple iPhone 6 Plus 16Гб предлагается снизить на 6 тысяч рублей – до 55 тысяч 990 рублей, увеличенная модель с памятью объемом 64 Гб обойдется в 62 тысячи 990 рублей (снижение на 7 тысяч рублей).

Напомним, в 2014 году компания Apple дважды повышала цены iPhone в России. 25 ноября они выросли на 20 процентов. 22 декабря iPhone подорожал еще на 30 процентов. В Apple повышение цен объясняли падением курса рубля.