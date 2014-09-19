Cтартовала первая волна продаж новых iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Apple начинает официальные продажи новых смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Устройства поступят магазины и сервисные центры в десяти странах мира. В Россия они появятся только через неделю, передает телеканал "Москва 24".

Пока традиционные очереди уже выстроились у флагманских магазинов Apple в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Сингапуре. Палаточные лагеря тех, кто загодя занимал очередь, наконец исчезнут.

Между тем российские продавцы о разгоревшейся яблочной лихорадке пока только наслышаны. В главном магазине Apple в центре Москвы покупателей почти нет, потому что наша страна не вошла в первую волну продаж.

Главное преимущество нового iPhone 6 в большом экране - эксперт

Возможность получить заветный гаджет появится у россиян в ночь на 26 сентября. "Мы наблюдаем, что каждый новый телефон вызывает большой ажиотаж. Iphone 6 не будет исключением", - отметила представитель ритэйлера Людмила Семушина.

Новая модель знаменитого смартфона выросла не только в размерах, но и в стоимости. Цена за начальную конфигурацию iphone 6 составляет более 31 тысячи рублей. А вот за шестерка с большим экраном и памятью в 1 гигабайт придется отдать уже более 40 тясяч. При этом многие яблочные фанаты не хотят ждать и нанимают перекупщиков, чтобы получить трубку до начала официальных продаж в России.

"Многие люди едут в другие города, например, в Париж, стоят в очереди и покупают смартфоны, а затем везут их в интернет-магазины", - сообщил сотрудник интернет магазина техники Андрей Широков. Кроме того, находятся даже те, кто специально нанимают людей, которые отстаивают за них длинные очереди.

Отметим, что новый iPhone тоньше своих предшественников: ширина устройств 6,9 мм и 7,1 мм. Для сравнения – толщина модели 5S составляет 7,9 мм. Диагональ экрана – 4,7 и 5,5 дюма. Разрешение дисплея – 1920 на 1080 пикселей для iPhone 6 Plus и 1334 на 750 пикселей для iPhone 6. В компании его назвали Retina HD. Работает смартфон на iOS 8.

Кроме того, в воскресенье, 21 октября, Apple представит два новых планшета – iPad шестого поколения и третий iPad mini. Кроме того, компания выпустит последнюю версию операционной системы OS X Yosemite для компьютеров Mac.