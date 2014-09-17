Apple представит новые iPad и iPad mini 21 октября

Фото: apple.com

В воскресенье, 21 октября, Apple представит два новых планшета – iPad шестого поколения и третий iPad mini. Кроме того, компания выпустит последнюю версию операционной системы OS X Yosemite для компьютеров Mac, сообщает издание The Daily Dot.

Напомним, 9 сентября Apple презентовала новые iPhone 6 и iPhone 6 Plus и Apple Watch.

Новый iPhone тоньше своих предшественников: ширина устройств 6,9 мм и 7,1 мм. Для сравнения – толщина модели 5S составляет 7,9 мм. Диагональ экрана – 4,7 и 5,5 дюма. Разрешение дисплея – 1920 на 1080 пикселей для iPhone 6 Plus и 1334 на 750 пикселей для iPhone 6. В компании его назвали Retina HD. Работает смартфон на iOS 8.

Apple Watch – часы, которые показывают местоположение пользователя и позволяют отправлять сообщения друзьям. Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.