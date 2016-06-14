Apple запатентовала iPhone с изогнутым дисплеем

Фото: wikipedia.org

Компания Apple запатентовала электронное устройство с изогнутым дисплеем. Как указано в документе, опубликованном на сайте Управления по патентам и товарным знакам США, он предполагает использование изогнутых экранов, которые позволят зацикливать изображение.

По замыслу разработчиков это новшество поможет увеличить экранное пространство, на котором в ряд можно будет разместить пять иконок в отличие от моделей iPhone 6s, вмещающих только четыре значка.

Контроль за уровнем громкости на запатентованном устройстве будет осуществляться не с помощью физической кнопки, а путем нажатия на виджет на сенсорном экране. Будет упразднена и кнопка блокировки экрана. Реализовать эту функцию можно будет с помощью комбинации нажатий на одну из сторон устройства.

В патенте указано, что дисплей может быть сделан из пластика или стекла, что даст возможность глубокого трехмерного восприятия.

Ранее Apple запатентовала умные ключи для автомобиля, с помощью которых можно будет предоставлять доступ к машине друзьям и близким. Пользуясь новым устройством, автовладелец сможет заводить двигатель машины, открывать все двери и активировать персональные настройки системы безопасности.