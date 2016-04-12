Apple запатентовала MacВook без клавиш

Фото: apple.com

Компания Apple подала заявку на патент улучшенной версии ноутбука MacВook без клавиш, сообщает издание "Дни.ру". Поверхность, на которой сейчас в ноутбуках Apple расположена клавиатура, займет тачпад, чувствительный к силе нажатия.

Заявка на ноутбук с клавиатурой без клавиш зарегистрирована на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. В описании устройства сказано, что клавиатура, включая часть с цифровыми клавишами, будет разделена на три секции. Визуально разграничить клавиатурные сегменты и отдельные клавиши Apple предлагает за счет микроперфорации и нижней подсветки поверхности.

Ранее представители компании заявили, что сенсорное устройство для набора символов позволит сделать MacBook гораздо тоньше. Кроме того, отсутствие щелей не позволит посторонним частицам попадать внутрь прибора, что должно продлить срок его службы и избавить от сбоев.

Менее очевидный, но весомый плюс концепции – новая клавиатура позволит пользователю запрограммировать удобное расположение "клавиш" в зависимости от задачи. Например, собрать в одном месте все клавиши, нужные для работы с таблицами Excel или для компьютерных игр. При этом пользователь сможет быстро менять расположение клавиш, переключаясь между задачами в процессе работы.

Гарантии того, что патент может дорасти до создания реального устройства, нет, поскольку многие, в том числе запатентованные идеи от Apple, так и не воплощаются в жизнь.

Ранее сообщалось, Apple запатентовала технологию автозамены ругательств в песнях. Фрагменты текста, согласно описанию технологии, могут заменяться на завуалированный вариант или звуковой сигнал. Информации о том, когда технология будет представлена пользователям, пока не поступало.