Аккорды из воздуха: как iPad Pro превратит любого в музыканта

Фото: apple.com

Когда знаменитый британский актер Стивен Фрай, большой любитель разнообразных технических новинок, увидел iPad, то с радостью воскликнул: "Наконец-то появился первый настоящий персональный компьютер!" С тех пор Фрай своему слову верен – он не расстается с iPad ни на минуту, а доверять прославленному актеру можно: он знает толк в гаджетах, тщательно их изучает и может похвастаться весьма высоким уровнем экспертности. И что-то мне подсказывает, что в доме Фрая в ближайшее время появится (если еще не появилась) новинка от Apple: нынешней весной компания представила новый iPad Pro – и метафора мистера Стивена подходит к этой разработке Apple как никогда точно.

Восхищаться продукцией Apple довольно просто, есть даже такое выражение "Apple-фрик": под ним понимаются люди, которые принципиально пользуются исключительно техникой Apple. Но давайте попробуем посмотреть на новый iPad Pro с позиции пользователя: человека, который выбирает гаджет для собственных, ежедневных нужд.

Лично мне планшет нужен прежде всего для написания текстов, интернет-серфинга и, конечно же, написания музыки (композиторское образование никуда не делось). Для последних целей на iOS существует популярнейшее приложение Garage Band, которое хвалят все продвинутые музыканты – от Дэймона Олбарна из Blur до рэпера T-Pain. Сегодня, на новом iPad Pro, оно дополняется еще одной отличной программой – Music Memos. Это фактически диктофон, который позволяет не просто записать музыку, но и автоматически распознать гармонию записанных звуков (то есть разложить музыку на готовые аккорды). Просто намурлычьте пришедшую в голову идею в микрофон, а программа сама проставит в ней нужные аккорды. Более того, если вы пришли на концерт: вуаля – вы можете записать песню с воздуха, и Music Memos тоже расставит в ней аккорды, и вы можете потом дома услаждать друзей и знакомых, играя на гитаре понравившуюся песню.

iPad Pro поддерживает мультизадачность: можно одновременно запускать вторым экраном кино и параллельно работать, скажем, с заметками или графикой. Можно с легкостью перетягивать файлы из программы в программу – особенно это полезно при работе с музыкальными сэмплами: вырезал нужный кусок из понравившейся мелодии, закольцевал, подставил второй дорожкой в нужное место, прослушал, сохранил. Все, задачка решена.

Демо-версию новой песни записать получается минут за пятнадцать, а набросать несколько вариантов аранжировки – за час, тут все зависит от степени вашего перфекционизма и въедливости. Если хотите снабдить музыку видеорядом, тут на помощь придет программа iMovie, причем надо отметить, что летит куда шустрее, чем даже на ноутбуке. Певице Бьорк должно понравиться – она монтирует на iPad не только аудиофайлы, но и видеоклипы на свои песни, называя планшет своей главной портативной студией.

Итак, вопросы звукозаписи решены, попробуем разобраться с набором текста. Ведь если мы говорим о персональном компьютере, он должен с легкостью решать и самые простые персональные задачи. Внешние клавиатуры от сторонних производителей выпускались для iPad уже довольно давно, и автор этих строк, открою секрет, пару лет использовал свой iPad с внешней клавиатурой как отличную замену ноутбуку (и даже написал на нем пару весьма успешных книг и бессчетное число статей). Но у внешних клавиатур был один существенный недостаток: они, во-первых, требовали внешней зарядки, а во-вторых, соединялись с iPad по Bluetooth, то есть разряжали батарейку при долгой работе.

Вместе с новым iPad Pro выходит новый аксессуар – Smart Keyboard: внешняя клавиатура, соединенная со смарт-обложкой для планшета. Она подсоединяется к датчику, расположенному на боковой панели iPad и не требует ни дополнительного заряда, ни Bluetooth-соединения. И самое немаловажное, что мне лично нравится особо – между клавишами нет никаких зазоров или промежутков, так что внутрь клавиатуры ничего лишнего не попадет, а верхний слой, если уж вы взялись за клавиатуру грязными руками, легко чистится. В общем, можно спокойно жевать чипсы и одновременно набирать текст: никакие крошки не засорят клавиши.

Поговаривают, что с такими штуками даже старина Стивен Кинг, старый мобильникофоб (помните его роман Cell, в котором все человечество посредством вируса внедренного в смартфон быстренько превратили в зомби?), откажется от использования электронных пишущих машинок и вполне может перейти на iPad Pro – подсоединяться к сети совершенно необязательно, все внешние аксессуары работают и без Интернета, отлично состыкуясь с любыми программами на планшете.

Фото: apple.com

Есть у iPad Pro и еще одна дружественная новинка – это стилус Apple Pencil: штука, которая пригодится всем дизайнерам. Мастера фотошопа не дадут соврать: иногда важна точность линии, а пальцем на экране планшета далеко не все нарисуешь – и Apple Pencil эту задачу решает: теперь при работе с графическими объектами мы можем с легкостью использовать нужную штриховку, быстро выделят нужные объекты, манипулировать этими объектами. Признаюсь честно: никогда не считал себя знатоком фотошопа, но после пары часов и экспериментов с Apple Pencil я весьма продвинулся в области работы с графикой. Нет-нет, в дизайнеры, конечно же, не пойду, но вот стереть с фотографии случайно залетевшую в кадр птичку теперь смогу с легкостью за несколько секунд.

Немаловажно – Apple Pencil довольно долго держит заряд (его хватает на двенадцатичасовой рабочий цикл) и быстро заряжается (15-секундной зарядки хватает на полчаса работы). Иногда в условиях жесточайшего дедлайна и работы на ходу это чрезвычайно важно: прислал вам начальник в семь утра указание – срочно переделать верстку страницы, через двадцать минут совещание: и вы по дороге на работу все успеете. Что вы при этом подумаете про начальника-сумасброда – другой вопрос, зато работа будет сделана в срок.

Кстати, и для звукозаписи Apple Pencil тоже подходит очень удобно – теперь проще попадать в нужную точку звуковой диаграммы и, соответственно, редактировать тот или иной фрагмент песни. Так что внешний манипулятор пошел iPad скорее на пользу.

Ну и вишенка на торте – мощность процессора позволяет играть в самые разные игры (под iOS, сами знаете, тысячи их), но я, к сожалению, не игроман. Так что новый гаджет от Apple (и, повторюсь, во мне сейчас говорит не приверженец марки, а довольно требовательный пользователь, который ищет прибор под рабочие задачи, а не для развлечения) – это, пожалуй, максимально разумный выбор: отличный экран, мультизадачность, возможность максимально качественной работы с аудиовизуальным контентом – все это безусловно подтверждает тезис уважаемого Стивена Фрая, с которого я начал. У нас в руках – настоящий персональный компьютер в прямом смысле этого слова.

И да, самое главное – хотите верьте, хотите нет, но этот текст был написан с помощью клавиатуры Smart Keyboard на новом iPad Pro. Скорость набора текста не изменилась.

Павел Сурков