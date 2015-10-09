В России стартовали продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus

В России начались продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus

В России стартуют продажи смартфонов от компании Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Помимо России, с 9 октября новинки появятся еще более чем в 40 странах, включая Италию, Мексику, Испанию и Тайвань, а до конца года новые iPhone будут доступны в более чем 130 странах мира.

Стартовая цена модели iPhone 6s с памятью 16 Гб составит 57 тысяч рублей, 64 Гб – 65 тысяч рублей, 128 Гб – 75 тысяч рублей. Стоимость iPhone 6s Plus с памятью 16 Гб составит 66 тысяч рублей, 64 Гб – 75 тысяч рублей, 128 Гб – 84 тысяч рублей.

Ранее Apple объявила о рекордном спросе на новые iPhone: за первые три дня было продано свыше 13 миллионов смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus Продажи стартовали в 10 странах 25 сентября, причем компания обратила внимание на высокий спрос в Китае.

Согласно статистике, смартфонов iPhone 6s было продано в четыре раза больше, чем аппаратов 6s Plus. При этом, по итогам недели продаж доля смартфонов iPhone 6s и 6s Plus среди всех аппаратов Apple составила 1,5 и 0,4 процентов соответственно. Год назад для аппаратов iPhone 6 и 6 Plus этот показатель был равен 2,4 и 0,3 процентов соответственно.

Новые смартфоны представлены в четырех цветах – космическом сером, золотом, серебряном и розовое золото. У устройства появилась технология 3D Touch – по сути "правая кнопка мыши". Она позволяет выбрать подменю у приложений. К примеру, можно надавить на значок камеры, выбрать опцию "Сделать селфи" и сразу запустится фронтальная камера.

Фото: apple.com

Как и в iPad Pro, новые iPhone имеют процессор А9. Также они получили обновленный сенсор Touch ID, распознающий отпечаток пальца в два раза быстрей, 12-мегапиксельную заднюю и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Смартфоны смогут снимать видео в формате 4К. Также у iPhone появилась технология "живого фото", которая показывает снимки будто в движении.