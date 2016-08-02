Apple заменит в эмодзи револьвер на водный пистолет

Фото: twitter.com/Fontblog

Компания Apple собирается заменить в операционной системе iOS 10 револьвер, который прикладывает к голове один из желтых смайликов, на водный пистолет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Обновление коснулось более 100 эмодзи. В основном, оно касается вопросов гендерного неравенства. Например, в новом пэке появятся изображения женщин-спортсменов (сейчас спортом на эмодзи-клавиатуре занимаются только мужчины), женщины-детектива и женщины-строителя.

Также среди новых эмодзи появятся изображения матери-одиночки и отца-одиночки.

Внимание СМИ сконцентрировалось вокруг смайлика, который выражает эмоцию "пристрелите меня". Вместо черного револьвера у виска смайлика появится зеленый водный пистолет. Эскиз нового оружия выложил представитель американской компании у себя в Twitter.

С официальным заявлением Apple еще не выступала. Но британские СМИ предполагают, что такое обновление связано с участившимися случаями стрельбы в США.

Курс на политкорректность в эмодзи Apple взяла в 2015 году. Тогда компания ввела возможность выбрать цвет кожи у эмодзи-человечков (обновление не коснулось эмодзи-"колобков" – они остались традиционно желтыми).