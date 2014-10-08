Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2014, 20:15

Экология

Лиственные растения на Тверской в ноябре заменят на туи и ели

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Первого ноября лиственные растения в кадках на Тверской заменят на туи. Ближе к Новому году здесь появятся ели, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Ели простоят до 1 февраля, а туи - до 1 апреля", - приводит слова Кульбачевского Агентство "Москва".

Ссылки по теме


Напомним, в мае 2013 года столичный департамент природопользования начал эксперимент по озеленению Тверской улицы. Весной и летом там высаживали липы, клены, бересклет и другие растения, а на осенне-зимний период их решили отправить на реабилитацию в питомники и заменить хвойными породами деревьев.

Эксперимент по озеленению, который проводился на Тверской улице в центре Москвы, в 2014 году распространили и на Садовое кольцо. В мае здесь высадили кадки с яблоневыми деревьями.

Антон Кульбачевский озеленение Тверская ели туи озеленение города

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика