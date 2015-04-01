Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2015, 17:36

Экология

Жители столицы чаще всего выбирают сирень и клен для озеленения дворов

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Москвичи чаще всего выбирают сирень и клен для озеленения своих дворов в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Самые популярные зеленые насаждения среди москвичей – клен и сирень. Половина голосовавших в акции "Миллион деревьев" горожан хотели бы видеть в своем дворе именно сирень. Клен тоже пользуется популярностью, потому что у этого дерева красивая листва, которая меняет окраску в зависимости от времени года", – сказал Кульбачевский.

Кроме того, москвичи предпочитают рябины и липы, а вот тополя не пользуются популярностью. Как отметил глава департамента природопользования, нелюбовь горожан к тополям объясняется не боязнью аллергии, так как ее вызывает не пух дерева, а канцерогенные вещества, которые он в себя впитывает.

Москвичи выбрали деревья и кустарники для озеленения дворов

Антон Кульбачевский подчеркнул, что согласно исследованиям экологов и медиков, цветение яблонь или вишен вызывает больше недомоганий, чем тополиный пух.

Ссылки по теме


Напомним, этой весной в столице планируется высадить более 9 тысяч деревьев и 309 тысяч кустарников. Мероприятия пройдут в рамках акции "Миллион деревьев". Акция "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. В рамках программы за два года в Москве озеленили более 4 тысяч дворов.

В феврале были подведены итоги голосования в сервисе "Активный гражданин". Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов.Больше всего голосов получил каштан, за него проголосовали 17 процентов опрошенных. Береза набрала 12 процентов и ель – 11 процентов голосов. На четвертом месте в рейтинге – черемуха: ее хотят посадить в своих дворах 10 процентов участников проекта.

Среди кустарников в рейтинге популярности лидирует сирень. Украсить свои дворы душистыми гроздьями хотят 28 процентов горожан. 17 процентов опрошенных проголосовали за экологичный можжевельник.

Антон Кульбачевский Миллион деревьев сирень озеленение города клены

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика