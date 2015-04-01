Жители столицы чаще всего выбирают сирень и клен для озеленения дворов

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Москвичи чаще всего выбирают сирень и клен для озеленения своих дворов в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Самые популярные зеленые насаждения среди москвичей – клен и сирень. Половина голосовавших в акции "Миллион деревьев" горожан хотели бы видеть в своем дворе именно сирень. Клен тоже пользуется популярностью, потому что у этого дерева красивая листва, которая меняет окраску в зависимости от времени года", – сказал Кульбачевский.

Кроме того, москвичи предпочитают рябины и липы, а вот тополя не пользуются популярностью. Как отметил глава департамента природопользования, нелюбовь горожан к тополям объясняется не боязнью аллергии, так как ее вызывает не пух дерева, а канцерогенные вещества, которые он в себя впитывает.

Антон Кульбачевский подчеркнул, что согласно исследованиям экологов и медиков, цветение яблонь или вишен вызывает больше недомоганий, чем тополиный пух.

Напомним, этой весной в столице планируется высадить более 9 тысяч деревьев и 309 тысяч кустарников. Мероприятия пройдут в рамках акции "Миллион деревьев". Акция "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. В рамках программы за два года в Москве озеленили более 4 тысяч дворов.

В феврале были подведены итоги голосования в сервисе "Активный гражданин". Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов.Больше всего голосов получил каштан, за него проголосовали 17 процентов опрошенных. Береза набрала 12 процентов и ель – 11 процентов голосов. На четвертом месте в рейтинге – черемуха: ее хотят посадить в своих дворах 10 процентов участников проекта.

Среди кустарников в рейтинге популярности лидирует сирень. Украсить свои дворы душистыми гроздьями хотят 28 процентов горожан. 17 процентов опрошенных проголосовали за экологичный можжевельник.