17 ноября 2016, 15:05

Культура

Зайти за спины братьев: встреча с Люком Дарденном

В презентации книги примет участие автор предисловия кинокритик Антон Долин

Дата: 17 ноября в 17:00

Место: культурный центр "Покровские ворота" (Покровка, 27, строение 1)

Фото: facebook.com/dbiblio27

Ради чего идти: младший из братьев-режиссеров Дарденн представит российское издание своей книги "За спинами наших картин". В ее основу легли дневники, которые Люк Дарденн вел на протяжении 20 лет. В них – размышления о современном кинопроцессе, заметки о съемках, эссе о культуре и профессиональной этике.

Что еще: в презентации также примут участие кинокритик, автор предисловия к российскому изданию Антон Долин и переводчик книги "За спинами наших картин" Сергей Козин.

Цена: бесплатно по регистрации. Количество посадочных мест на презентации ограничено. Пройти в зал и занять место можно с 16:00.

Главное

