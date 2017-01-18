Видео 40-километровой трещины в Антарктиде появилось в Сети

Видео, на котором показана трещина длиной 40 километров, выложили в Сеть, сообщает Mirror. Отмечается, что возникла она из-за глобального потепления.

Распространение трещины привело к тому, что национальную станцию Halley VI временно закрыли.

Аномально высокая температура станет обыденностью к 2040 году, даже если страны начнут выполнять все экологические обязательства, считают климатологи. При сохранении выбросов парниковых газов температурные рекорды превратятся в норму уже к 2025 году.

Если сценарий исполнится, то типичная летняя температура воздуха в Австралии будет достигать 50 градусов уже с 2035 года, заявила София Льюис (Sophie Lewis) из Национального университета Австралии в Канберре. Последний раз подобную жару на континенте зафиксировали в 2013 году. Тогда в горах бушевали пожары в октябре.

Льюис и ее коллеги полагают, что установление нового климатического режима неизбежно даже в том случае, если человечество полностью прекратит выбрасывать парниковые газы. Это лишь отсрочит перемены на 10–15 лет.

