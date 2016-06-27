Сборная Исландии сенсационно обыграла Англию

Фото: Павел Головкин/АР/ТАСС

Сборная Исландии по футболу сенсационно вышла в четвертьфинал Евро-2016 во Франции. Исландцы одержали победу над англичанами со счетом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Уже на 4-й минуте поединка рефери Скомина указал на "точку" за фол Халлдорссона на нападающем сборной Англии. К мячу подошел Уэйн Руни и забил свой первый мяч на этом чемпионате Европы.

Спустя две минуты неразбериха в штрафной англичан закончилась тем, что оставшийся в одиночестве Сигурдссон поразил ворота Харта и восстановил равновесие.

На 18-й минуте защитники англичан не уследили за Сигторссоном, который нанес удар из штрафной. Мяч летел не слишком сильно, но Харт неожиданно пропустил его под рукой.

В дальнейшем обе команды имели массу моментов для взятия ворот, но Халлдорссон и Харт не раз спасали свои сборные от неприятностей.

В итоге сборная Исландии одерживает победу и выходит в четвертьфинал, где сыграет с хозяевами турнира – командой Франции.